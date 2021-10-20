Sansür rezaleti

Almanya
'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild
'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt
hakkındaki taciz iddialarının bazı gazeteciler tarafından araştırılması sonucunda skandal patladı. Ancak Bild'in bağlı olduğu Axel Springer Yayınevi
, "Araştırdık, Reichelt'le ilgili iddialar, onu görevden almayı gerektirecek suçlamalar değil" diye açıklama yaptı.
BİLD OLAYI KAPATMAK İSTEDİ
OLAYLARIN üzerini kapatacağı anlaşılan Springer Yayınevi
'nin bu açıklaması, bazı araştırmacı gazetecileri tatmin etmedi. Ülkenin en büyük medya gruplarından İppen Medya Grubu
'na bağlı "Özel İstihbarat" ekibindeki gazeteciler, konunun peşini bırakmadı. Aylar süren bir araştırma yapan gazeteciler, geniş kapsamlı haber hazırladılar. Ve haber, gruba bağlı gazetelerin pazar baskısına yetiştirildi.
GAZETECİLER İSYAN ETTİ
ANCAK medya grubunun sahibi Dirk İppen
, bu haberin gazetelerinde yayınlanmasını yasakladı. İppen'in, Axel Springer Yayınevi'nin ricası üzerine bu haberi yayınlamadığı öğrenildi. Haberi hazırlayan gazeteciler bunun üzerine, isyan bayrağı açtılar. Gazeteciler, patronları İppen'e açık bir mektup yazarak, haberin engellenmesinin basın özgürlüğüne vurulmuş darbe olduğunu bildirdiler.
REZALETİ NEW YORK TİMES YAYINLADI
DİRK
İppen ise kararından vazgeçmedi ve haberi yayınlatmadı. Bunun üzerine gazeteciler haberi Amerikan New York Times
'a sızdırdı. New York Times'ta haber yayınlanınca Alman
basın dünyasında deprem yaşandı. ABD
'de siyasi gazete Politico
'yu satın alan Axel Springer, olayların ABD'de duyulması üzerine bu kez skandalı örtbas edemedi ve Bild'in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'i görevden almak zorunda kaldı.
TACİZ, MOBBİNG
BAĞIMSIZ olmakla övünen Alman basınında gazete sahiplerinin nasıl baskı yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi. Almanya'nın en büyük medya gruplarından Axel Springer'in bir taciz olayını nasıl örtbas etmek istediği ortaya çıktı. Görevden alınan Julian Reichelt'in bazı kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu, mobbing uyguladığı ve bazı çalışanları haksız terfi ettirdiği belirlendi.
'ETİK'E SIĞINDI
REİCHELT'İN bazı stajyer kızlara, "Uyu- dun mu? Ne yapıyorsun? Senin tenini hissetmek istiyorum" gibi mesajlar yazdığı, ilişkiye girdiklerini terfi ettirerek para verdiği, girmeyenlere mobbing uyguladığı belirtiliyor. Haberlerinde hiçbir etik kurala uymayan, hedefindeki herkesi yok eden Bild, eleştiri oklarının hedefi olunca, "etik kurallarına" sığınmaya çalıştı.
İTİBAR KAYBETTİLER
BAŞTA Bild olmak üzere Axel Springer yayın gorganları, Türkler, Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili haberlerinde ırkçı tutum sergiliyor, insanların özel yaşamlarını çarşaf çarşaf yayınlamaktan kaçınmıyorlar. Ancak Reichelt'le ilgili rezaletin yayınını engellemek için çabalıyor. Bu skandalla, Springer ve İppen yayın organları, inandırıcılıklarını yitirdiler.
DİEKMANN DA TACİZDEN GİTTİ
BİLD gazetesinde daha önce Kai Diekmann da tacizle suçlanmıştı. Axel Springer yine bir araştırma yapmış ve Diekmann'ı aklamıştı. Ancak Diekmann buna rağmen 21 yıllık yayın yönetmenliğinden istifa edip gazeteciliği bırakmıştı. Diekmann'dan sonra göreve Julian Reichelt ile Tanit Koch getirildi. Koch da kısa süre sonra genel yayın yönetmenliğinden istifa ederek Bild'den ayrıldı. Koch'un da Reichelt yüzünden ayrıldığı vurgulanmıştı. Bild okurları, Reichelt rezaletinden sonra Koch'a bildiklerini açıklama çağrısı yaptı.