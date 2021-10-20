Teknolojiye direnen akaryakıt istasyonu

ALMANYA
'NIN Wuppertal
kentinde yaşayan Diyarbakırlı Doğan
Yüksekol, 1951'de inşa edilen ve o gün bugündür değişime uğramayan benzin istasyonunu işletiyor. İstasyonu 20 yıl önce satın aldığını söyleyen Yüksekol, "İstasyon tarihi koruma altına alındı. Kentin faaliyet gösteren en eski akaryakıt istasyonuyuz. Pompalar dijital değil ama müşterilerimiz çok memnun. Emekli olana kadar bu istasyonu işleteceğim. Sonra kime devrederim bilmiyorum" dedi. Almanya'ya 13 yaşında geldiğini ifade eden dört çocuk babası Yüksekol, elektrikli araçların akaryakıt istasyonlarının kaderini belirleyeceğini de ifade etti.