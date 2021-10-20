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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Teknolojiye direnen akaryakıt istasyonu

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Teknolojiye direnen akaryakıt istasyonu

70 yıl önce inşa edildi, kentin en eski akaryakıt istasyonu unvanını aldı. İstasyonu işleten Doğan Yüksekol, “Elektrikli araçlar kaderimizi belirleyecek” dedi

ALMANYA'NIN Wuppertal kentinde yaşayan Diyarbakırlı Doğan Yüksekol, 1951'de inşa edilen ve o gün bugündür değişime uğramayan benzin istasyonunu işletiyor. İstasyonu 20 yıl önce satın aldığını söyleyen Yüksekol, "İstasyon tarihi koruma altına alındı. Kentin faaliyet gösteren en eski akaryakıt istasyonuyuz. Pompalar dijital değil ama müşterilerimiz çok memnun. Emekli olana kadar bu istasyonu işleteceğim. Sonra kime devrederim bilmiyorum" dedi. Almanya'ya 13 yaşında geldiğini ifade eden dört çocuk babası Yüksekol, elektrikli araçların akaryakıt istasyonlarının kaderini belirleyeceğini de ifade etti.
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Teknolojiye direnen akaryakıt istasyonu
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