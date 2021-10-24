Haberler Avrupa Haberleri Türk nüfusu yaşlandı
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Türk nüfusu yaşlandı

Türk nüfusu yaşlandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, eyalette Türk pasaportu taşıyan 500 bin kişinin yarısından fazlasının 45 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı

86 BİNİ 65 YAŞININ ÜZERİNDE
TÜRK nüfusunun en kalabalık olduğu eyaletin istatistik dairesi, ülkeye Türk işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla veriler aktardı. Açıklanan Türk nüfus istatistiğine göre, eyalette sadece Türk vatandaşlığına sahip 487 bin 400 Türk'ün yüzde 53'ü 45 yaşın üzerinde. 65 yaş üzerinde sayı 86 bin.

ÇOCUKLARIN ORANI 2.9
GENÇLERDE durum ise çok daha farklı. NRW'de 15 yaş altındaki Türk çocuklarının oranı sadece 2.9 yani 14 bin. Rakamın bu kadar düşük olmasının nedeni ise doğumla verilen Alman vatandaşlığı. Öte yandan 15 ile 24 yaş aralığındaki Türk gençlerinin sayısı ise 80 bin 400. DÜSSELDORF
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk nüfusu yaşlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA