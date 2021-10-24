Türk nüfusu yaşlandı

86 BİNİ 65 YAŞININ ÜZERİNDE
TÜRK nüfusunun en kalabalık olduğu eyaletin istatistik dairesi, ülkeye Türk işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla veriler aktardı. Açıklanan Türk nüfus istatistiğine göre, eyalette sadece Türk vatandaşlığına sahip 487 bin 400 Türk'ün yüzde 53'ü 45 yaşın üzerinde. 65 yaş üzerinde sayı 86 bin.
ÇOCUKLARIN ORANI 2.9
GENÇLERDE durum ise çok daha farklı. NRW'de 15 yaş altındaki Türk çocuklarının oranı sadece 2.9 yani 14 bin. Rakamın bu kadar düşük olmasının nedeni ise doğumla verilen Alman
vatandaşlığı. Öte yandan 15 ile 24 yaş aralığındaki Türk gençlerinin sayısı ise 80 bin 400. DÜSSELDORF