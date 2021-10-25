Giriş Tarihi: 25.10.2021

İspanyol şıklığı

Şahin ve Türeci çifti, Asturias Prensesi ödülü aldıkları törende Türk bayrağı jesti ile de onurlandırdı. Bayrağın dalgalandırılması törenin en dikkat çeken kısmı oldu