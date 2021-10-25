İspanyol şıklığı

İspanya
, geliştirdikleri korona aşısı nedeniyle teknik ve bilimsel çalışmalar dalında Asturias Prensesi ödülüne layık görülen Prof. Dr. Uğur Şahin
ve Dr. Özlem Türeci'yi Türk bayrağı ile de onurlandırdı. 1981'den beri düzenlenen ödül töreninde ilk kez böyle bir davranışa imza atan İspanya, Alman
vatandaşı olan çiftin Türk kökenli olduklarını dünyaya hatırlattı. Oviedo kentindeki törene Türkiye'nin Madrid
Büyükelçisi Burak Akçapar da katıldı. Yunanistan
, Salanik'te düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Atina
Büyükelçisi'ni özellikle davet etmemişti. Öte yandan "Halkla Buluşma" adı altında bir söyleşiye de katılan Şahin ve Türeci çifti, İspanyolların sorularını yanıtladı