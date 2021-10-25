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Giriş Tarihi: 25.10.2021

İspanyol şıklığı

İspanyol şıklığı

Şahin ve Türeci çifti, Asturias Prensesi ödülü aldıkları törende Türk bayrağı jesti ile de onurlandırdı. Bayrağın dalgalandırılması törenin en dikkat çeken kısmı oldu

İspanya, geliştirdikleri korona aşısı nedeniyle teknik ve bilimsel çalışmalar dalında Asturias Prensesi ödülüne layık görülen Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi Türk bayrağı ile de onurlandırdı. 1981'den beri düzenlenen ödül töreninde ilk kez böyle bir davranışa imza atan İspanya, Alman vatandaşı olan çiftin Türk kökenli olduklarını dünyaya hatırlattı. Oviedo kentindeki törene Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da katıldı. Yunanistan, Salanik'te düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni özellikle davet etmemişti. Öte yandan "Halkla Buluşma" adı altında bir söyleşiye de katılan Şahin ve Türeci çifti, İspanyolların sorularını yanıtladı
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İspanyol şıklığı
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