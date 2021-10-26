Buse’ye 15 yıllık destek

BALIKESİR
'DEKİ evlerinde henüz 18 aylık bebekken televizyon patlaması sonucu çıkan yangında, yüzü ve kolları yanan Buse Kamalı, en büyük desteği Alman Yanıkzedeler Derneği
Cicatrix'ten aldı. Cicatrix'in Türk yöneticisi Recep Arzıman, "Buse Almanya
ve Türkiye
'de toplam 45 ameliyat geçirdi. Derneğimiz üç yaşından itibaren Buse'nin tüm masraflarını karşıladı" dedi.
'AMELİYATLARDAN SONRA YENİDEN DOĞDUM'
ARZIMAN,
desteklerinin tüzükleri gereği 18 yaşına kadar olduğunu ifade etti ve "Biz 18 yaşına kadar destek olacağımızın sözünü 15 yıl önce vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Çok mutluyuz" dedi. Ameliyatlar sonrası adeta yeniden doğduğunu ifade eden Buse, mutlu bir yuva hayalleri kurarken, kendisine bugünleri görmesine vesile olan Cicatrix derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.