Meclislere Türk damgası

Ülkede
meclis başkanlığına ilk seçilen isim olan Muhterem Aras'tan (Baden Württemberg) sonra, Frankfurt ve Darmstadt Belediye Meclisi başkanlıklarına da Türk kökenli siyasiler seçilmişti. Hilime Arslaner Gölbaşı Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı olurken, Darmstadt'ta da Yücel Akdeniz
bu göreve seçildi.
YÜKSEK OY ALDI
DÜN de Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Milletvekili Aydan Özoğuz, Federal Meclis Başkanvekili seçildi. Partisi tarafından yüzde 98,5 ile meclis başkanvekilliğine aday gösterilen Özoğuz, vekillerin oylarının yüzde 74,8'inin oyunu alarak seçildi. Özoğuz, 727 milletvekilinin 544'ünün oyunu almayı başardı.
DİĞER BAŞKANVEKİLLERİ
OYLAMADA diğer başkanvekilleri görevine ise Hıristiyan Demokrat Parti
'den (CDU) Yvonne Magwas, Yeşiller'den Claudia Roth
, Hür Demokrat Parti
'den (FDP) Wolfgang Kubicki
ve Sol Parti'den Petra Pau
seçildi. Aşırı sağcı Almanya
için Alternatif Partisi'nin (AfD) adayı Michael Kaufmann
ise seçilemedi.
NİSANDA SEÇİLDİLER
HESSEN Eyaleti'ndeki yerel seçimlerden sonra Frankfurt ve Darmstadt'ta belediye meclisi başkanlığına iki Türk kökenli siyasetçi getirilmişti. Her ikisi de Yeşiller Partili olan Hilime Arslaner Gölbaşı Frankfurt'ta, Yücel Akdeniz ise Darmstadt'ta bu göreve getirildi. Hem Arslaner Gölbaşı hem de Akdeniz şimdi başarılı çalışmalarda bulunuyor.
ÜÇÜNCÜ KEZ KADIN BAŞKAN
ALMANYA tarihinde üçüncü kez kadın Meclis Başkanı göreve geldi. Federal Meclisi Başkanlığı'na Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Milletvekili Baerbel Bas seçildi. Federal Meclis'te daha önce başkanlık görevini yürüten Annemarie Renger (SPD) ve Rita Süssmuth'tan (CDU) sonra başkanlık görevini üstlenen üçüncü kadın olan Bas, 736 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin Meclis Başkanı oldu. Bas'a 90 vekil aleyhte oy kullanırken, 58 vekil ise çekimser oy kullandı.