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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Nehir’in gurur veren başarısı

Nehir’in gurur veren başarısı

Nehir henüz 15 yaşında ama Türkiye’de lise, Almanya’da ise üniversiteli. Karlsruhe Müzik Yüksekokulu’nda öğrenime başlayan Nehir, başarısı ile ilham veriyor

YAŞAR Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Karlsruhe Müzik Yüksekokulu (Hochschule für Musik Karlsruhe) öğretim üyelerinin karşısına çıktı, üniversiteli oldu. Pandemi döneminde hedefine ulaşmak için çok çabaladığını ifade eden Nehir, "Dünya pandemi nedeni ile birçok alanda durmuşken ben hedefe ulaşmak için çalışmalarımı daha da artırdım. Profesörlerin oluşturduğu jüri karşısında oldukça heyecanlıydım. Tam puan alarak mükemmel derece ile 15 yaşında üniversiteye kabul edildiğimi öğrendim. Büyük sevinç yaşadım. Şimdi yüz yüze öğrenime başladım" dedi.
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Nehir’in gurur veren başarısı
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