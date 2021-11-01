Lanetli havalimanı iflasın eşiğinde

YAPIMINA uzun yıllar önce başlanan ve açılışı sürekli ertelenen BER Havalimanı
'nın acilen 2.4 milyar euro paraya ihtiyacı olduğu öğrenildi. BER Havalimanı'nın CEO'su Aletta von Massenbach
, "Şirketin likiditesi 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Şubat ayında bir borç ödemesi yapacağız. Çok acil mali yardıma ihtiyacımız var" dedi.
GEÇEN yıl 1 milyar euro zarar eden havalimanının 2026 yılına 2.4 milyar euroya ihtiyacı olacağı belirtiliyor. İnşasına 2006'da başlanan ve 1 milyar 900 milyon euroya mal olması öngörülen havalimanının yapımı için 6 milyar euro harcandı. İnşa sürecindeki yanlış planlamalar ve yönetimdeki hatalar nedeniyle projenin maliyeti arttı