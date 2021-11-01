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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Lanetli havalimanı iflasın eşiğinde

Fatih YILMAZ
Lanetli havalimanı iflasın eşiğinde

Almanya’da 9 yıl gecikmeli olarak geçen yıl ancak açılabilen ve alay konusu olan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın (BER) iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı

YAPIMINA uzun yıllar önce başlanan ve açılışı sürekli ertelenen BER Havalimanı'nın acilen 2.4 milyar euro paraya ihtiyacı olduğu öğrenildi. BER Havalimanı'nın CEO'su Aletta von Massenbach, "Şirketin likiditesi 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Şubat ayında bir borç ödemesi yapacağız. Çok acil mali yardıma ihtiyacımız var" dedi.
GEÇEN yıl 1 milyar euro zarar eden havalimanının 2026 yılına 2.4 milyar euroya ihtiyacı olacağı belirtiliyor. İnşasına 2006'da başlanan ve 1 milyar 900 milyon euroya mal olması öngörülen havalimanının yapımı için 6 milyar euro harcandı. İnşa sürecindeki yanlış planlamalar ve yönetimdeki hatalar nedeniyle projenin maliyeti arttı
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Lanetli havalimanı iflasın eşiğinde
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