Ünlü Alman oyuncu Gazipaşa aşığı çıktı

ALMANYA'DA 1978'de müzik dalında "Robert Stolz Ödülü"nü kazanmasıyla sanat kariyerine başlayan Brigitte Walbrun (67), 1990'lardan itibaren ZDF
ve SAT1 televizyonlarındaki dizilerin aranan yıldızı haline geldi. Münih
'te yaşayan ünlü oyuncu turizm kataloğundan görüp çok beğendiği Gazipaşa'dan 20 yıl önce deniz manzaralı villa satın aldı. Yaz aylarında film çekimlerinden fırsat buldukça soluğu Gazipaşa'da alan Brigitte Walbrun, pandemi öncesine kadar senede 2-3 kez tatilini burada geçirdi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır Türkiye
'ye gidemeyen Walbrun, geçtiğimiz ay yine Gazipaşa'ya gitti. Gazipaşa'nın doğasını, insanlarının sıcakkanlılığını çok seven Walbrun, "Burada huzur buluyorum" dedi.