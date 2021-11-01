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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Ünlü Alman oyuncu Gazipaşa aşığı çıktı

Fatih YILMAZ
Ünlü Alman oyuncu Gazipaşa aşığı çıktı

Almanların bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncusu Brigitte Walbrun’un, Antalya’nın şirin ilçesi Gazipaşa aşığı olduğu ortaya çıktı

ALMANYA'DA 1978'de müzik dalında "Robert Stolz Ödülü"nü kazanmasıyla sanat kariyerine başlayan Brigitte Walbrun (67), 1990'lardan itibaren ZDF ve SAT1 televizyonlarındaki dizilerin aranan yıldızı haline geldi. Münih'te yaşayan ünlü oyuncu turizm kataloğundan görüp çok beğendiği Gazipaşa'dan 20 yıl önce deniz manzaralı villa satın aldı. Yaz aylarında film çekimlerinden fırsat buldukça soluğu Gazipaşa'da alan Brigitte Walbrun, pandemi öncesine kadar senede 2-3 kez tatilini burada geçirdi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır Türkiye'ye gidemeyen Walbrun, geçtiğimiz ay yine Gazipaşa'ya gitti. Gazipaşa'nın doğasını, insanlarının sıcakkanlılığını çok seven Walbrun, "Burada huzur buluyorum" dedi.
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Ünlü Alman oyuncu Gazipaşa aşığı çıktı
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