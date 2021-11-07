Steinmeier’in NSU utancı

KATLİAM YERİNDE AÇIKLAMA
NORVEÇ'E
resmi ziyarette bulunan Almanya
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
, burada 22 Temmuz 2011 tarihinde bir ırkçının terör saldırısında ölen 77 insanın anısına olay yerine çiçek bıraktı. Norveçlilerin bütün kıtayı şoka uğratan terör saldırısından sonra ortaya koyduğu metaneti övdü. Steinmeier, "Terörün demokrasi, özgürlük ve dayanışma gibi değerlerimize zarar vermesine izin vermiyorsunuz" dedi.
'YABANCI DÜŞMANLIĞININ İFADESİ'
STEİNMEİER konuşmasında Almanya'yı sarsan ırkçı NSU terör cinayetlerine de değindi. 10 yıl önce 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden örgütün ortaya çıktığını belirten Steinmeier, "İğrenç NSU cinayetleri Almanya'da asla tolere etmeyeceğimiz bir yabancı düşmanlığının ifadesidir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı cinayetleri, "Alman
tarihinin karanlık sayfası" olarak nitelendirdi.
'IRKÇILIK KÖK SALMIŞ'
ALMANYA Cumhurbaşkanı, "Bu cinayetler tarihimizin karanlık bir sayfası. Bu şekilde toplumumuzun ortasına kök salabilen nefret ve ırkçılık da ortaya çıkmış oldu" dedi. Türklere dönük 2000 ile 2007 yılları arasında işlenen seri cinayetlerin arkasında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün olduğu ortaya çıkmıştı. NSU'nun beyin takımı, bir banka soygunundan sonra 4 Kasım 2011 tarihinde deşifre olmuştu.