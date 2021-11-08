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Giriş Tarihi: 8.11.2021

10 günde 1024 ölüm

CENGİZ PARLAYAN
10 günde 1024 ölüm

Koronavirüs vaka sayıları her gün yeni rekorlar kırıyor. 10 günde 1024 kişinin ölümüne yol açan korona endişeleri artırıyor. Yeni tedbirler gündemde

DÖRDÜNCÜ DALGA BAŞLADI
ALMANYA koronavirüste dördüncü dalgayı yaşıyor. Ülkede koronadan can kaybı sayısı 100 bine doğru ilerlerken, 10 günde ölenlerin sayısı 1024'ü buldu, insidans değeri 191.5'e çıktı. Saksonya'nın insidans değeri ise 444 oldu. Ülke nüfusunun yüzde 61.5'i tam aşılanırken bu kadar yüksek değerlere ulaşılması endişeye yol açtı.

YOĞUN BAKIMLAR ZOR DURUMDA
SAKSONYA ile Bavyera eyaletleri tedbirleri artırma kararı aldı. Bu eyaletler ile Avusturya'da sadece aşılanmış ya da korona atlatmışların kültürel tesislere erişimine izin verilecek. Öte yandan Almanya Yoğun Bakım Derneği Sözcüsü Carsten Hermes, yoğun bakım ünitelerinin zorlandığını ifade etti. Ülkede yeni tedbirler gündemde.
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10 günde 1024 ölüm
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