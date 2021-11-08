10 günde 1024 ölüm

DÖRDÜNCÜ DALGA BAŞLADI
ALMANYA
koronavirüste dördüncü dalgayı yaşıyor. Ülkede koronadan can kaybı sayısı 100 bine doğru ilerlerken, 10 günde ölenlerin sayısı 1024'ü buldu, insidans değeri 191.5'e çıktı. Saksonya
'nın insidans değeri ise 444 oldu. Ülke nüfusunun yüzde 61.5'i tam aşılanırken bu kadar yüksek değerlere ulaşılması endişeye yol açtı.
YOĞUN BAKIMLAR ZOR DURUMDA
SAKSONYA ile Bavyera
eyaletleri tedbirleri artırma kararı aldı. Bu eyaletler ile Avusturya
'da sadece aşılanmış ya da korona atlatmışların kültürel tesislere erişimine izin verilecek. Öte yandan Almanya Yoğun Bakım Derneği
Sözcüsü Carsten Hermes
, yoğun bakım ünitelerinin zorlandığını ifade etti. Ülkede yeni tedbirler gündemde.