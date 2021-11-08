Yeni mi uyandın Danimarka

Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ), Türkiye
'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden sonra beş yıl geçti. Geçen 1942 günde Türkiye hain yapının iç yüzünü anlatmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ülkeye özel dosyalar gönderip, "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" dedi. Ancak Avrupa
ülkeleri gerçeği görmezden geldi.
BAKANI ENDİŞE SARDI
DANİMARKA
'NIN FETÖ konusunda aklı yeni başına gelmeye başladı. Ülkenin Berlingske gazetesi, FETÖ'nün ülkede kontrolünde bulundurduğu altı okulu haberleştirdi. Gazete, Danimarka Eğitim Bakanı Pernille Rosenkrantz
'a FETÖ okullarını sordu. Bakan, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını ifade etti.
SİLM VAKFI'NA BAĞLI
6 ÖZEL okul, FETÖ mensuplarının Danimarka'da kurduğu Silm isimli bir vakıf bünyesinde faaliyet gösteriyor. Okulların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
tarafından gizemli şekilde yönetildiği belirtilen haberde, ABD
'de FETÖ'ye bağlı charter okullarının, ihaleye fesat karıştırmaktan 2016 yılında para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.
BİLDİK FETÖ OYUNLARI
KOPENHAG'DAKİ FETÖ bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium
, sistematik olarak öğrencilerin not ortalamasını yüksek tutmuş, bu yolla öğrencilerin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırmaya çalışmıştı. Söz konusu lisedeki öğrenciler, mezuniyet sınavlarında 5.35 ortalama alırken okulun öğrencilere verdiği not ortalaması 7.12 olmuştu.