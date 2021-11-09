Steinmeier’den teşekkür mektubu

ALMANYA'NIN Essen
kenti belediyesinde temizlik işçisi olan Turgay Tahtabaş, göçmen kökenli çocuklara eğitim desteği veren dernek kurdu. 10 eğitim merkezi açan Tahtabaş (50), Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, göçün 60. yılı nedeniyle çalışmalarını anlattığı bir mektup yazdı. Aradan üç hafta geçmeden Steinmeier mektuba cevap verdi. Cumhurbaşkanlığından Dr. Oliver Mallick
imzalı mektupta, Steinmeier'in mektubu bizzat okuduğu ve çalışmalardan dolayı teşekkür ettiği yazıldı. Zonguldaklı üç çocuk babası Tahtabaş, "Mektupta destek ifadeleri de olması beni çok mutlu etti" dedi. Tahtabaş'ın 2016'da kurduğu Zukunft Bildungswerk
(Gelecek Eğitim Merkezi) 10 şubesiyle 150 farklı milletten gence eğitim hizmeti veriyor. Merkezde 40'ı kadrolu 340 eğitim gönüllüsü çalışıyor. Tevfik KARA
/ ESSEN