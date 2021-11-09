Yunan genci döverek öldürdüler

Olayın 1 Kasım tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Buna rağmen Wuppertal
polisi herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Yunan
vatandaşı olduğu öğrenilen Giorgos Zantiotis
isimli 25 yaşındaki genç, takside 34 yaşındaki ablası ile tartıştı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, genci yere yatırıp tartaklamaya başladı. Gencin polisler tarafından acımasızca dövülmesine abla defalarca itiraz etmesine rağmen polis bir türlü durmadı.
POLİSTEN KOMİK GEREKÇE
GENÇ defalarca acıdan bağırırken, abla da polise vurmamasını söyledi ve şiddeti kameraya kaydetti. Kelepçelenip karakola götürülen genç kanının alındığı sırada fenalaştı. Gelen doktorların çabalarına rağmen genç, karakolda yaşamını yitirdi. Polis ise bir gencin karakolda ölmesine rağmen, herhangi bir açıklama yapmadı. Polis, "Basın açıklaması yapmaya değer bir olay değildi" savunmasını yaptı.
SAVCILIK HEMEN AKLADI
ANCAK polis bu olaydan önce "Evsize şişe fırlattılar", "Yaya kazadan sonra kaçtı" ve "Çatı katında yangın" gibi haber değeri çok daha az olan olayları duyurmayı tercih etti. Polis, gencin uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri sürerken, Wuppertal Savcılığı da hemen imdada koştu. Savcılık, dayakçı polisler yerine, Yunanlıya uyuşturucu satan kimliği belirsiz kişi hakkında soruşturma açtı.
VEKİLDEN SERT TEPKİ
SAVCILIĞA göre, eldeki video görüntülerine rağmen yapılan otopsi "şiddet olayını" doğrulamadı. Açıklamada, "Ölüme muhtemelen mevcut bir hastalığı ve uyuşturucu kullanımı neden oldu" denildi. Hatta polis, ölen gencin memurlara saldırıp iki memuru yaraladığını iddia etti. Sol Parti
Milletvekili Martina Renner
, polisin bir kişinin karakolda öldüğünü ancak kamuoyu baskısı sonucunda duyurmasını ise sert dille eleştirdi.