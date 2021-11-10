Aysel ebe herkese örnek oldu

ALMANYA
'NIN Bielefeld
kentinde yaşayan Bartınlı Aysel Yalçın (50), ebeliğin yanı sıra yazarlığı da sürdürüyor. Yakında üçüncü kitabı yayımlanacak olan Yalçın, kitaplarının geliri ile Türkiye
'de lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. 1992'de Almanya'ya evlenerek geldiğini ifade eden Yalçın, "Gerekli eğitimi aldıktan sonra Bielefeld'de serbest aile ebesi olarak hizmet vermeye başladım. 'Benden Bana Kalan' adı altında biyografik roman yazdım. Sonra, 'Hayatın Kıyısından' kitabım geldi. Üçüncü kitabım da yakında çıkacak. Daha fazla öğrenciye burs verebileceğim" dedi. Tevfik KARA
/ BİELEFELD