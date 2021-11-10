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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Aysel ebe herkese örnek oldu

Aysel ebe herkese örnek oldu

Türkiye’de ebelik yaparken evlenip Almanya’ya geldi. Eğitimini tamamlayıp Almanya’da da ebelik yapmaya başladı. İki kitap yazan Aysel Yalçın, gelirleri ile öğrenci okutuyor

ALMANYA'NIN Bielefeld kentinde yaşayan Bartınlı Aysel Yalçın (50), ebeliğin yanı sıra yazarlığı da sürdürüyor. Yakında üçüncü kitabı yayımlanacak olan Yalçın, kitaplarının geliri ile Türkiye'de lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. 1992'de Almanya'ya evlenerek geldiğini ifade eden Yalçın, "Gerekli eğitimi aldıktan sonra Bielefeld'de serbest aile ebesi olarak hizmet vermeye başladım. 'Benden Bana Kalan' adı altında biyografik roman yazdım. Sonra, 'Hayatın Kıyısından' kitabım geldi. Üçüncü kitabım da yakında çıkacak. Daha fazla öğrenciye burs verebileceğim" dedi. Tevfik KARA / BİELEFELD
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Aysel ebe herkese örnek oldu
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