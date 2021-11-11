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Giriş Tarihi: 11.11.2021

10 parmağında 10 marifet

10 parmağında 10 marifet

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da kadın savaşçı Julia karakterine hayat veren Yazmeen Baker, bugüne kadar Almanya, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da pek çok dizi ve filmde rol aldı

Almanya'nın göttingen kentinde doğan 42 yaşındaki Yazmeen Baker'in babası Alman, annesi Türk. Yasemin Açıkgöz olarak da tanınan ünlü oyuncu, Karate, ve Kung Fu gibi dövüş sporlarında birçok başarıya imza attı. Baker, hiphop, tango, oryantal tarzlarında dans edip, darbuka, djembe ve davul çalabiliyor. Almanca ve Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de biliyor. Türkiye'de 2016'da yayınlanan Kertenkele 'Yeniden Doğuş' dizisindeki "Kedi Kadın Ateş" ile adını duyuran Yazmeen Baker, dövüş sahneleri ile kendisine bir hayran kitlesi oluşturdu.
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10 parmağında 10 marifet
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