10 parmağında 10 marifet

Almanya
'nın göttingen kentinde doğan 42 yaşındaki Yazmeen Baker'in babası Alman, annesi Türk. Yasemin Açıkgöz
olarak da tanınan ünlü oyuncu, Karate, ve Kung Fu gibi dövüş sporlarında birçok başarıya imza attı. Baker, hiphop, tango, oryantal tarzlarında dans edip, darbuka, djembe ve davul çalabiliyor. Almanca ve Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de biliyor. Türkiye
'de 2016'da yayınlanan Kertenkele 'Yeniden Doğuş' dizisindeki "Kedi Kadın Ateş" ile adını duyuran Yazmeen Baker, dövüş sahneleri ile kendisine bir hayran kitlesi oluşturdu.