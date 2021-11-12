Almanya’da 4. dalga korkusu

AŞILAMA YAVAŞLADI
TÜM dünyayı kasıp kavuran koronavirüs krizinde birinci dalgayı iyi atlatan, ikinci dalgayı kontrol altında tutan Almanya
, dördüncü dalga şoku yaşıyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü dalganın çok sert vurduğu ülke, hızlı aşılama sayesinde normale dönmüştü. Aşılama hızının düşmesi yüzünden, Almanya yine zor günler geçirmeye başladı.
KATLANARAK ARTIYOR
KORONAVİRÜSTE günlerdir rekor üstüne rekor kırılan Almanya'da vaka sayısı önce geçtiğimiz çarşamba günü 34 bine ulaşarak en üst seviyeye yükseldi. Önceki gün 40 bine dayanan sayıda, dün patlama yaşandı ve Almanya'da son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 50 bin 196'ya yükseldi. Vakaların patlamayla birlikte ölenlerin sayısı da artışa geçti. Dün açıklanan rakamlara göre 235 kişi yaşamını yitirdi.
SERT ÖNLEMLER GELİYOR
VAKA sayısının rekor seviyeye ulaşması siyasileri harekete geçirdi. Almanya'nın müstakbel Başbakanı Olaf Scholz
, mecliste yaptığı konuşmada ülke genelinde 2G kuralı uygulanmasını istedi. Buna göre sadece aşı olanlar veya koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlar sinemaya, etkinliklere veya restoranlara gidebilecek. Yeni önlemleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta hükümet eyaletlerle bir araya gelecek.