22 yıldır dinmeyen acı

ALMANYA
'NIN Hamburg
kentinde yaşadığı sırada henüz 10 yaşındayken kaçırılan Hilal Ercan, 27 Ocak 1999'dan bu yana kayıp. Acılarının hiç dinmediğini söyleyen Hilal'in abisi Abbas Ercan
, bu süreç içinde maruz kaldıkları ırkçı muameleye ve polisin vurdumduymazlığına isyan etti. "Ben Hilal'imi istiyorum" diyen abi, "Bu sır perdesi artık kalksın. Hilal canlı ya da cansız bulunsun" dedi.
"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
ÇOK güzel bir karne aldığı için babasının ödüllendirdiği Hilal Ercan, kendisine verilen parayla çikolata ve şeker almak üzere çıktığı evine bir daha dönmedi. Hilal'in abisi Abbas Bektaş
, kız kardeşinin ve failin bulunamamasının gün geçtikçe kendisine çok ağır geldiğini söyledi. Ercan, bu olayın kendisinin ve ailesinin psikolojisini ağır şekilde etkilediğini belirtti.
PSİKİYATRİDE TUTULUYOR
2000'de yakalanan zanlı Dirk A.'nın halen bir psikiyatri kliniğinde tutulduğunu belirten Abbas Ercan, "Hilal kaybolduktan sonra bulunan ipuçlarında her şey uymasına rağmen, polis ipuçlarını araştırmadı. Polis tıpkı NSU cinayetlerinde olduğu gibi suçluyu önce ailemizde aradı, Türkiye
'deki ailemizi araştırdılar. Katili arayacaklarına bizimle uğraştılar" dedi.
KAMERALAR İNCELENMEDİ
ERCAN, "Bizimle uğraşırken Hilal'in kaçırıldığı pasajın güvenlik kamerası görüntüleri zaman aşımından bulunamadı. Bunlar polisin çok büyük skandal eksikleri, bunları düşündükçe kahroluyoruz" diye konuştu. Cinsel suçlar ve sübyancılıktan sabıkalı Dirk A., 2000 yılında küçük bir kız çocuğunu boğmaya çalışırken yakalanmıştı. Sapık Alman, 7 küçük çocuğa işlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ
TEHLİKELİ olduğu için kapalı psikiyatri kliniğine yatırılan Dirk A.'nın kız kardeşinin, Ercan ailesi ile aynı binada yaşadığı ortaya çıktı. Abbas Ercan, "Zanlı 2005 yılında Hilal'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti ancak sonradan ifadesini geri çekti. Olay anıyla ilgili şahitlerin ifadeleri tüm şüpheleri Dirk A.'nın üzerine çekmesine rağmen polis ve savcı, onu bir türlü şüpheli görüp cezasını vermiyor" dedi.