Köln’e dev NSU anıtı

ALMANYA
'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU
terör örgütü 9 Haziran 2004'de şehirde "Türk Caddesi" olarak bilinen Keupstrasse'de çivili bir bomba patlatmıştı. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Şimdi Köln Büyükşehir Belediyesi
, Keupstrasse yakınlarında 24 metre büyüklüğünde bir anıt dikilmesini kararlaştırdı.
ANITIN dikileceği alan uzun süre tartışma konusu olmuştu. Belediye Meclisi anıt için 60 bin euro ödenek ayırırken, her yıl da anma etkinlikleri için 15 bin euro para verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker
, "Anıtın dikilecek olmasından memnunum" dedi. LAGA Başkanı Tayfun Keltek
ise, "7 yıldır mücadele ediyorduk" diye konuştu.