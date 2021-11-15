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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Köln’e dev NSU anıtı

İBRAHİM TAŞ
Köln’e dev NSU anıtı

Irkçı NSU’nun bombalı saldırı düzenlediği Köln’e bir NSU Anıtı dikilmesi kararlaştırıldı. Anıt, saldırının gerçekleştirildiği caddenin yakınına yapılacak

ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör örgütü 9 Haziran 2004'de şehirde "Türk Caddesi" olarak bilinen Keupstrasse'de çivili bir bomba patlatmıştı. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Şimdi Köln Büyükşehir Belediyesi, Keupstrasse yakınlarında 24 metre büyüklüğünde bir anıt dikilmesini kararlaştırdı.
ANITIN dikileceği alan uzun süre tartışma konusu olmuştu. Belediye Meclisi anıt için 60 bin euro ödenek ayırırken, her yıl da anma etkinlikleri için 15 bin euro para verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, "Anıtın dikilecek olmasından memnunum" dedi. LAGA Başkanı Tayfun Keltek ise, "7 yıldır mücadele ediyorduk" diye konuştu.
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Köln’e dev NSU anıtı
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