Merkel çok endişeli

Almanya
'da
koronavirüs vakalarının günden güne artması endişeye neden oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel
, "Bir yıl önce de benzer bir durumdaydık. Ama artık bir aşımız var. Şimdi hızlı davranmamız gerekir. Sizden rica ediyorum, aşı olun. Akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı da ikna edin" dedi ve Almanya'nın önünde zor geçecek haftalar olduğunu belirtti.
"AŞILARI TAZELEYİN"
MERKEL, önümüzdeki perşembe günü eyaletlerle federal hükümet arasındaki toplantı öncesinde ortak hareket etme çağrısında bulundu. Merkel, yoğun bakım servislerinin dolu olduğuna dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yılın yorgunluğunu henüz atamayan doktor ve hemşireler yine dayanma sınırlarına ulaştı" diye konuştu. Merkel, aşıların tazelenmesini de istedi.