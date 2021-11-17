Avrupa’da ‘kuş gribi salgını’ alarmı

AVRUPA
'DA Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
'ne (OIE) gönderilen kuş gribi salgını raporlarının artması tedbirleri beraberinde getirdi. OIE, Avrupa'da Norveç
'in Rogaland bölgesinde 7 bin kuştan oluşan bir sürüde H5N1 kuş gribi salgını bildirildiğini söyledi. Belçika
hükümeti, Antwerp
yakınlarındaki bir yabani kazda yüksek derecede patojenik bir kuş gribi çeşidi tespit edildikten sonra, kümes hayvanlarının içeride tutulmasını kararlaştırdı. Hollanda ekim ayında, Fransa ise bu ayın başında benzer kararları yürürlüğe koydu.