Siz olmasaydınız fakir olurduk

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göçün 60. yılı dolayısıyla Bavyera Eyalet
Meclisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bavyera
Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann
, Türklerin başarısının gurur verdiğini söyledi. Başarının kolay gelmediğini ifade eden Bakan, "Başarı gökten inmedi. Artık öyle Türkler var ki bu başarıyı yakalayıp kendisinden söz ettirebilmek için gece gündüz çalıştı" diye konuştu.
KAFADAKİ SORU VALİZDEN AĞIRDI
BAVYERA'DA çok sayıda Türk işveren, akademisyen, doktor, avukat ve polis olduğunu hatırlatan Hermann, "Tüm bunlar uyumun ve başarının birer güzel örnekleri. Onların başarısı ile gurur duyuyoruz" dedi. 60 yıl önce misafir işçi olarak Almanya
'ya gelenlerin bilinmeyene yolculuk yaptığını dile getiren Hermann, ilk kuşağın kafasındaki soruların valizlerden daha ağır olduğunu söyledi.
EYALET İÇİN GURUR TABLOSU
MÜNİH'TE eyaletlerin uyum ve yabancılardan sorumlu komisyon üyeleri konferansına da katılan Herrmann, burada yaptığı konuşmada, "Eğer yabancı kökenli insanlar olmasaydı, Bavyera çok daha fakir olurdu. Uyum Bakanı da olarak, en yüksek istihdam sağlayan göçmen kökenli insanların ülke çapında Bavyera'da olmasından dolayı gurur duyuyorum" dedi.
EN AZ YABANCI İŞSİZ BAVYERA'DA
HERRMANN, Bavyera'nın ülke çapında göçmenler arasında yüzde 6.6 ile en düşük yabancı işsizlik oranına sahip olduğunu vurguladı. Bakan, "Uyum, tüm insanları topluma dahil etmek ve katılımlarını sağlamak için devam eden bir görevdir. Bavyera bunu çok çeşitli projelerle teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.