Hayalim hep polis olmaktı

MÜNİH
kentinde emniyet amirliği pozisyonuna kadar yükselen Deniz Çeliktaş (39), "Dokuz yaşıma kadar Türkiye
'de yaşadım. O zaman polis olmaya karar vermiştim. Türkiye'de kalsam orada polis olacaktım. Hep hayallerinin peşinden koşan biri olarak, çocuklarıma 'Eğer biz buralara kadar gelebildiysek sizler daha iyi yerlere gelebilirsiniz' diye öğütler veriyorum. Polisliği çok seviyorum" dedi. Kendisini Türk
ve Alman
olarak hissettiğini de söyleyen Çeliktaş, "Türkiye'de tatilin sonuna geldiğimizde 'vatanımıza dönüyoruz' diyoruz. Almanya
'da kendimi Türkiye'deki gibi rahat hissediyorum" dedi.