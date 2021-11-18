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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Hayalim hep polis olmaktı

Mustafa AKBABA
Hayalim hep polis olmaktı

Almanya’da emniyet amirliğine kadar yükselen Muğlalı Deniz Çeliktaş, çocukluk hayalinin peşinden koştuğunu ve amacına ulaştığını dile getirdi

MÜNİH kentinde emniyet amirliği pozisyonuna kadar yükselen Deniz Çeliktaş (39), "Dokuz yaşıma kadar Türkiye'de yaşadım. O zaman polis olmaya karar vermiştim. Türkiye'de kalsam orada polis olacaktım. Hep hayallerinin peşinden koşan biri olarak, çocuklarıma 'Eğer biz buralara kadar gelebildiysek sizler daha iyi yerlere gelebilirsiniz' diye öğütler veriyorum. Polisliği çok seviyorum" dedi. Kendisini Türk ve Alman olarak hissettiğini de söyleyen Çeliktaş, "Türkiye'de tatilin sonuna geldiğimizde 'vatanımıza dönüyoruz' diyoruz. Almanya'da kendimi Türkiye'deki gibi rahat hissediyorum" dedi.
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Hayalim hep polis olmaktı
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