Koronanın freni patladı

MERKEL: ÇOK DRAMATİK
KORONAVİRÜSTE dördüncü dalganın çok ağır vurduğu Almanya
'da geçtiğimiz günlerde vaka sayısı önce ilk kez 40 bini, ardından 50 bini geçmişti. Ölü sayısı sürekli 200'ün üzerinde açıklanırken, dün de vaka sayısı 60 bini geçti ve 65 bin 371'e yükseldi. Ölenlerin sayısının 98 bin 538'e ulaştığı ülkede Başbakan Angela Merkel
durumu "çok dramatik" olarak değerlendirdi. Başbakan Merkel
, bir an önce yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.
YENİ ÖNLEMLER YOLDA
FEDERAL Meclis dün müstakbel hükümet partileri tarafından hazırlanan yeni Enfeksiyon Yasası
'nı ele aldı.Yasa tasarısı 398 oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Eyaletler Meclisi
'nden geçmesi gerekiyor. Yasa ile bundan böyle işyerlerinde her gün test yapılması mecburi hale getirilecek. Durumu uygun olanlar evden çalışacak. Etkinliklerde kapılar sadece aşılı olanlara ve hastalığı atlatanlara açık olacak. Virüsün çok etkili olduğu bölgelerde tam kapanmaya gidilebilecek.