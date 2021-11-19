Türkiye
'de şöhrete ulaştıktan sonra Türk vatandaşlığına da geçen ünlü Alman yıldız Wilma Elles
, ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi nasıl yetiştirdiğini ve Türkiye sevgisini anlattı. İzmir
'de podyuma çıktığı defileden sonra açıklamalarda bulunan Wilma Elles, "Çocuklarımın ilk dilleri Türkçe. Mesela bana mama değil, anne diye sesleniyorlar" diye konuştu.
HAVAALANINDA DANS
"ÇOCUKLARI çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa, o kadar güzel olur" diyen Elles, rol aldığı Silver Carnation
adlı sinema filminin Oscar aday adayı gösterilmesine çok sevindiğini, haberi duyduğu anda havaalanında dans etmeye başladığını söyledi. Elles, "Bu proje bana uluslararası teklifler gelmesine vesile olacak. Zaten benim hayalim Peru
ve Alaska
'da film çekmek" dedi.