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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Mama değil anne

Mama değil anne

Rol aldığı son filmi Oscar aday adayı gösterilen Wilma Elles, ikizlerini Türk âdetlerine göre yetiştirdiğini söyledi

Türkiye'de şöhrete ulaştıktan sonra Türk vatandaşlığına da geçen ünlü Alman yıldız Wilma Elles, ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi nasıl yetiştirdiğini ve Türkiye sevgisini anlattı. İzmir'de podyuma çıktığı defileden sonra açıklamalarda bulunan Wilma Elles, "Çocuklarımın ilk dilleri Türkçe. Mesela bana mama değil, anne diye sesleniyorlar" diye konuştu.

HAVAALANINDA DANS
"ÇOCUKLARI çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa, o kadar güzel olur" diyen Elles, rol aldığı Silver Carnation adlı sinema filminin Oscar aday adayı gösterilmesine çok sevindiğini, haberi duyduğu anda havaalanında dans etmeye başladığını söyledi. Elles, "Bu proje bana uluslararası teklifler gelmesine vesile olacak. Zaten benim hayalim Peru ve Alaska'da film çekmek" dedi.
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Mama değil anne
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