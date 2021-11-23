Sağlık Bakanı Moderna’yı dayatıyor

İMDADA BIONTECH YETİŞTİ
ALMANYA
'NIN Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn
, halkı hatırlatma aşısı için Moderna
'ya yönlendirmeye çalışınca büyük tepki aldı. Doktorlara gönderilen BioNTech
aşısına sınırlama getiren Spahn, Moderna aşısını övdü. Bunun üzerine, 'Halkın talebini yok sayıyor' eleştirisi geldi. Eleştirilerin odağında kalan Spahn'ın imdadına ise yine BioNTech yetişti.
10.2 MİLYON DOZ HİBE ETMİŞ
SPAHN, eleştiri sonrası ellerindeki BioNTech aşısının çok az kaldığını, depolardaki Moderna aşısının süresinin ise 2022'nin ilk çeyreğinde dolacağını belirtti. BioNTech bunun üzerine 10 milyon doz aşı vermeye hazır olduklarını duyurdu. Bakanın yeni dalgayı hesap edemeyip son iki ayda fakir ülkelere 10.21 milyon doz BioNTech aşısı hibe ettiği de ortaya çıktı. FRANKFURT