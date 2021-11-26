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Giriş Tarihi: 26.11.2021

‘Bir Türk’e tekme attım’

CENGİZ PARLAYAN
‘Bir Türk’e tekme attım’

Faşist polisler dur durak bilmiyor. Irkçı bir polis, sohbet grubundan, bir Türk’ü nasıl tekmeleyerek yaraladığını övünerek anlatan ifadeler paylaştı

GRUPTA SKANDAL İFADELER
Alman emniyetinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Köln Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin kurduğu sohbet grubunda da Türklere karşı tutumları gözler önüne serildi. Grupta polislerden birinin "Dün bir Türk'e tekme attım. Yüzünün fotoğraflarını sana göndereceğim" diye yazdığı belirlendi.

KOMİSYONDA YAZIŞMALAR OKUNDU
Köln'de bu gelişme yaşanırken, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu'nda polis şiddetini araştırmak üzere kurulan komisyonda ırkçı polislerin yazışmaları okundu. Okunan mesajlardan birinde, iki polisin devriye esnasında, 'Birini gözaltına alıp diğerini dövüp bitireceğiz' diye yazıştığı belirtildi.
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‘Bir Türk’e tekme attım’
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