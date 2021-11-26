GRUPTA SKANDAL İFADELER
Alman emniyetinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Köln
Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin kurduğu sohbet grubunda da Türklere karşı tutumları gözler önüne serildi. Grupta polislerden birinin "Dün bir Türk'e tekme attım. Yüzünün fotoğraflarını sana göndereceğim" diye yazdığı belirlendi.
KOMİSYONDA YAZIŞMALAR OKUNDU
Köln'de bu gelişme yaşanırken, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu'nda polis şiddetini araştırmak üzere kurulan komisyonda ırkçı polislerin yazışmaları okundu. Okunan mesajlardan birinde, iki polisin devriye esnasında, 'Birini gözaltına alıp diğerini dövüp bitireceğiz' diye yazıştığı belirtildi.