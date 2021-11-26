‘Karsu’nun Mutfağı’ Türkiye’de

Şarkıcı ve piyanist olan Karsu Dönmez
(31), Hollanda
'daki 24 Kitchen kanalında sunduğu Karsu'nun Türk Mutfağı adlı yemek programının 2. sezon çalışmalarına başladığını duyurdu. 2. sezon için yeni fikir arayışında olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Karsu, "Önümüzdeki program döneminde Türkiye'de de çekim yapacağız. Annemle gelecek sezonda yapacağım yemeklerin listesini yapıyorduk. Bu süreçte yeni ilhamlar da arıyorum" dedi. Türkiye'deki çekimler için takipçilerine de danışan Karsu, "Şimdi size de soruyorum. Hangi şehirlere gitmeliyim? En iyi restoranların isimleri nedir? Bu konudaki fikirlerinizi bana mesaj atarsanız çok sevinirim" ifadelerini kullandı. Karsu takipçilerinin önerdiği fikirleri de sosyal medyasından paylaştı.
Sümeyye YAĞCI