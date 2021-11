Zeynep Avcı finale yürüyor

ALMAN Pro 7 kanalında yayınlanan The Voice of Germany adlı ses yarışmasına katılan Zeynep Avcı sahneye bu kez de Zerrin Özer 'in 'Kıyamam' şarkısı ile çıktı. Seyirci oylarının önemli olduğu turda, Zeynep'e seyirciden yeterli oy gelmedi ve ilk ikiye giremedi. Jüri üyesi Johannes Oerding , üçüncü ismi belirlerken, 'Zeynep ile yoluma devam etmek istiyorum' dedi.ŞARKI sonrası Zeynep ayakta alkışlanırken, yarışmanın diğer jüri üyesi Sarah Connor , Türkçe şarkıdan tek kelime bile anlamadığını, ancak Zeynep'in duyguyu çok iyi yansıttığını dile getirdi. Berlin 'de yaşayan Zonguldaklı Zeynep, ilk turda Tan Taşçı'nın 'Yalan' adlı şarkısını söyleyip jüriyi döndürmüştü. Zeynep ikinci turda seslendirdiği şarkıya Türkçe söz yazıp Oerding'i sesi ile etkilemişti. FRANKFURTacron'u göçmenleri ölüme sürüklemekle suçlamıştı. Manş Denizi'nde yaşanan göçmen ölümleri ve geçişlerinden taraflar birbirini suçluyor.