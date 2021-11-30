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Giriş Tarihi: 30.11.2021

İhmaller zinciri cinayet getirdi

Mustafa AKBABA
İhmaller zinciri cinayet getirdi

Dayak yedi, polis geçiştirince canından endişe edip şikâyeti geri çekti. Eski eş, arkadaşlarına, ‘Onu öldüreceğim’ yazdı, yine dikkate alan olmayınca cinayet geldi

ALMANYA'NIN Nürnberg kenti yakınlarındaki Bad Windsheim'da yaşayan üç çocuk annesi Esra Özcan (33), eski eşi Turgal A. (41) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, eski eşinin evine giden katil zanlısının cinayeti pazar günü saat 14.00 sularında işlediğini açıkladı. Katil zanlısı olay sonrası teslim oldu.
KIZININ dayak yediği için 2019'da ayrılma kararı aldığını ifade eden anne Züleyha Özcan (54), "Boşandıktan sonra da şiddet devam etti. Polis ilgilenmeyince kızım hayatından endişe ettiği için şikâyetlerini geri aldı. Katil, arkadaşlarına kızımı öldüreceğine dair mesajlar atmış. Birisi uyarsa kızım ölmezdi" dedi.
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İhmaller zinciri cinayet getirdi
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