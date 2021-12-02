Almanya’da aşı mecburiyeti

Koronavirüste dördüncü dalgayı çok ağır geçiren Almanya
, aşılama hızının istendiği seviyede olmaması ve birçok kişinin aşıya karşı çıkması nedeniyle önlem almaya hazırlanıyor. Müstakbel Başbakan Olaf Scholz
, aşı mecburiyetinin en geç mart ayında yürürlüğe girebileceğini belirtti. Scholz, mecliste parti grubuna bir tavsiyede bulunmayacağını, her vekilin kendi vicdanına göre oy verebileceğini söyledi.
446 KİŞİ ÖLDÜ
Olaf Scholz, "Çıkan sonuca göre de yasa hazırlanır. Ben şahsen, aşı mecburiyetinden yanayım" dedi. Aşı olmayanlara para cezası verilmesi söz konusu. Almanya'da haftalardır rekor kıran vaka sayısı dün 67 bin 186 olarak belirlendi. Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 446. Almanya'da bir günde şimdiye kadar en fazla 490 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede siyasiler, yeni bir kapanmaya da hazırlanıyor. FRANKFURT