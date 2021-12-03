AfD iç savaş istedi

GRUPTA 28 AfD'Lİ VEKİL YER ALMIŞ
ALMANYA
için Alternatif Partili (AfD) 16 eyalet ve 12 federal milletvekilinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik ırkçı sosyal medya grubunun yazışmaları deşifre oldu. Grup üyelerinin, 2017- 2021 yılları arasında Telegram
'da iç savaş çağrısı yaptıkları belirlendi. AfD'nin Bavyera
'dan bir ilçe teşkilatı başkanının grupta, Almanya'yı 'muz cumhuriyeti', sistemi de 'kokuşmuş' olarak nitelediği aktarıldı.
CAMİLERE SALDIRI ÖNERDİLER
BU sözler üzerine AfD'nin Bavyera Eyaleti Milletvekili Anne Cyron
'un 'İç savaş olmadan bu durumdan çıkamayacağımızı düşünüyorum' dediği ifade edildi. Grupta İslam ve yabancı düşmanlığı yapıldığı, bir vekilin 2018'de cami önüne domuz kafası koymayı önerdiği yazışmalardan tespit edildi. AfD durumu, "Farklı görüşlere sahip olmak özgür, demokratik düzenin parçası" diye savundu.