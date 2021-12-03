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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Yılın erkeğini korona belirledi

Yılın erkeğini korona belirledi

Bir zamanlar şov dünyasından isimlerin en başta yer aldığı Playboy dergisinin ‘Yılın Erkeği’ seçimlerine bu kez korona salgını damgasını vurdu

KAMU araştırma kurumu Norstat tarafından derginin okuyucuları arasında yapılan yılın erkeği anketine göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Berlinli ünlü virolog Christian Drosten birinci geldi. Yüzde 23.6 oranında katılımcıdan onay alan Berlin Charite Kliniği Profesörü Drosten'in ardından, ikinci sırada ise yüzde 23.3 ile BioNTech kurucusu Profesör Uğur Şahin yer aldı.

OLAF SCHOLZ EN ETKİLİ İSİM
Playboy dergisinin ikinci kategoride sorduğu 'en etkili erkek' sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu gelecekteki Almanya Başbakanı SPD'li Olaf Scholz'un adını verdi. 46.5 oranında oy alan Scholz'un ardından 15.4 ile ikinci sırada FDP Genel Başkanı Christian Lindner yer buldu.
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Yılın erkeğini korona belirledi
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