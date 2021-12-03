Yılın erkeğini korona belirledi

KAMU araştırma kurumu Norstat tarafından derginin okuyucuları arasında yapılan yılın erkeği anketine göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Berlinli ünlü virolog Christian Drosten
birinci geldi. Yüzde 23.6 oranında katılımcıdan onay alan Berlin Charite Kliniği
Profesörü Drosten'in ardından, ikinci sırada ise yüzde 23.3 ile BioNTech kurucusu Profesör Uğur Şahin
yer aldı.
OLAF SCHOLZ EN ETKİLİ İSİM
Playboy
dergisinin ikinci kategoride sorduğu 'en etkili erkek' sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu gelecekteki Almanya Başbakanı SPD'li Olaf Scholz
'un adını verdi. 46.5 oranında oy alan Scholz'un ardından 15.4 ile ikinci sırada FDP Genel
Başkanı Christian Lindner
yer buldu.