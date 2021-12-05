Adalet ve gerçeği istiyoruz

Türk 9 gencin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısını araştırmak üzere Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan komisyon dün toplandı. Halka açık olarak gerçekleşen toplantı öncesi kurban aileleri ve yakınları meclis önünde uyarı nöbeti tuttu. Toplantıda ise kurbanlardan Kaloyan Velkov'un kuzeni Vaska Zladeva, "Adalet istiyorum" dedi. Suçtan önce ve sonrasında bir otorite hatası olup olmadığını soruşturan komisyonda Bulgar vatandaşı Zladeva, "Polis kuzenimin cesedini olaydan yarım saat sonra bulabildi. Kurbanların isimleri bize sabah bir listeden okundu. Cesedi DNA karşılaştırmasının ardından altı gün sonra gördük. Otopsi annenin rızası olmadan yapıldı. Hatayı yapan cezalandırılmalı" dedi. WIESBADEN