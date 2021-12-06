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Giriş Tarihi: 6.12.2021

İki ‘lider Türk kadını’na ödül

İki ‘lider Türk kadını’na ödül

Avrupa Kadın Lobisi (EWL) ile Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI), Avrupa Kadını Ödülleri’ne, Almanya’da yaşayan iki başarılı Türk kadını da layık gördü

AŞI KONUSUNDA ÇOK KARARLIYDI
2016 yılından bu yana dört kategoride sunulan ödülü, 'İş Dünyasında Kadın' dalında Dr. Özlem Türeci ile Tijen Onaran aldı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise 'Güçte Kadın' ödülünü kazandı. Türeci, Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmedeki güçlü liderliği, pandemi ile mücadele ile milyonlarca hayatı koruma konusundaki kararlılığı ve sıkı çalışması nedeniyle ödüle layık görüldü.



KADINLAR İÇİN MÜCADELEDE
TİJEN Onaran, kurduğu Global Digital Women adlı şirket ile yaklaşık 20 ülkeden 30 binden fazla kadınla iletişim halinde olması ve kadınların iş hayatında daha da güçlenmesi için mücadele etmesi dolayısıyla ödül alan isim oldu. Yazar da olan 36 yaşındaki Onaran'ın Dijitalleşme alanında kitabı bulunuyor. FRANKFURT
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İki ‘lider Türk kadını’na ödül
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