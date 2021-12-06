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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Restoranlara 2. korona darbesı

Fatih YILMAZ
Restoranlara 2. korona darbesı

Koronavirüs kısıtlamaları dolayısıyla uzun süre kapalı kalan restoranlar, tam toparlanma aşamasına girerken bu kez test zorunluluğu dolayısıyla boş kaldı

ALMANYA korona vaka sayılarının yeniden patlaması üzerine 2 Aralık'tan itibaren sıkı tedbirlere başvurdu. Restoranlara giriş kuralları değişti. Bazı eyaletler, restorana tam aşılanmışlar ile korona atlatanların (2G) girişine izin verirken Baden Württemberg Eyaleti, bu kişilerden negatif test sonucu da istemeye başladı. Türk restoranlarının yoğun olduğu Mannheim kenti esnafı, uygulamanın restoranları yeniden zora soktuğunu dile getirdi. Restoran sahibi Mesut Çetinkaya, Fetullah Erkan ve İbrahim Ayrıç, Mustafa Olutürk, "Tam toparlanmak üzereyken gelen uygulama müşteriyi bıçak gibi kesti. Doluluk yüzde 60 azaldı. Uygulama tam kapanmanın az daha iyileştirilmiş hali oldu. İçeriye müşteri girsin diye bekliyoruz" dedi.
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Restoranlara 2. korona darbesı
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