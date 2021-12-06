Giriş Tarihi: 6.12.2021

Restoranlara 2. korona darbesı Fatih YILMAZ

Koronavirüs kısıtlamaları dolayısıyla uzun süre kapalı kalan restoranlar, tam toparlanma aşamasına girerken bu kez test zorunluluğu dolayısıyla boş kaldı