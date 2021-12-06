Restoranlara 2. korona darbesı

ALMANYA korona vaka sayılarının yeniden patlaması üzerine 2 Aralık'tan itibaren sıkı tedbirlere başvurdu. Restoranlara giriş kuralları değişti. Bazı eyaletler, restorana tam aşılanmışlar ile korona atlatanların (2G) girişine izin verirken Baden Württemberg Eyaleti, bu kişilerden negatif test sonucu da istemeye başladı. Türk restoranlarının yoğun olduğu Mannheim
kenti esnafı, uygulamanın restoranları yeniden zora soktuğunu dile getirdi. Restoran sahibi Mesut Çetinkaya
, Fetullah Erkan
ve İbrahim Ayrıç
, Mustafa Olutürk, "Tam toparlanmak üzereyken gelen uygulama müşteriyi bıçak gibi kesti. Doluluk yüzde 60 azaldı. Uygulama tam kapanmanın az daha iyileştirilmiş hali oldu. İçeriye müşteri girsin diye bekliyoruz" dedi.