En güzel doğum günü hediyem

Almanya
'da büyük başarıya imza atan Dr. Dilek Gürsoy
'un 'Ich stehe hier
, weil ich gut bin' adını verdiği kitabı Türkçe'ye 'Buradayım çünkü iyiyim' şeklinde çevrildi. Kitap Gürsoy'un 45. doğum günü olan 6 Aralık'ta piyasaya çıktı.
Neuss
kentinde doğan Gürsoy, yapay kalpler üzerinde 10 yılı aşkın süre çalıştı, hayvanlar üzerinde denemeler yaptı ve insanların çanta gibi yapay kalp taşımasının önüne geçmeyi başardı. İki yıl önce Almanya'da Yılın Kadın Doktoru seçilen Gürsoy, kitabında, erkek meslektaşlarının ağırlıkta olduğu kalp cerrahisinde bir kadın olarak engelleri nasıl aştığını anlattı. Gürsoy'un, Almanca baskılı kitabı yoğun ilgi görmüştü.