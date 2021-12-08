Scholz’un önceliği Kovid-19

BUGÜN KOLTUĞA OTURACAK
ALMANYA
'DA Sosyal Demokrat Parti
(SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti
'nin (FDP) yeni koalisyon hükümetini kurmak için anlaştığı koalisyon protokolü dün imzalandı. 26 Eylül genel seçiminden 2.5 ay sonra bugün müstakbel Başbakan Scholz Federal Meclis
'te başbakan seçilecek ve Cumhurbaşkanına çıkıp mazbatasını alacak.
İLK UYARI RUSYA'YA
SCHOLZ, dün koalisyon protokolünün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, önceliğinin Kovid-19'la mücadele olduğunu söyledi. Scholz ilk uyarısını ise Rusya
'ya yöneltti. Scholz, Rusya'yı Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda uyardı. Scholz, "Avrupa'nın gelecekte güçlü hareket edebilmesi önemlidir" dedi.