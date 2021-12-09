9’uncu başbakan Scholz

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Demokrat Partili (SPD) Scholz, dün önce Federal Meclis'te 707 milletvekilinin 395'inin desteğini alarak Almanya'nın 9. başbakanı seçildi. Mazbatasını bakanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
'in elinden alan Scholz, Federal Meclis'e dönerek yemin etti. GÖREV
süresi dolan Merkel oylamayı meclis tribününden izledi. Merkel'in yanında eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck
ile eski Başbakan Gerhard Schröder
de yer aldı. Scholz'un eşi Britta Ernst
, babası Gerhard, annesi Christel Scholz
ile kardeşleri de diğer misafirler oldu.
ALMANYA'DA BAŞBAKANLARIN LİSTESİ:
1949 - 1963
Konrad Adenauer (CDU)
1963 - 1966
Ludwig Erhard (CDU)
1966 - 1969
Kurt Georg Kiesinger (CDU)
1969 - 1974
Willy Brandt (SPD)
1974 - 1982
Helmut Schmidt (SPD)
1982 - 1998
Helmut Kohl (CDU)
1998 - 2005
Gerhard Schröder (SPD)
2005 - 2021
Angela Merkel (CDU)
2021- Olaf Scholz (SPD)