‘yasemin dayak yemişti’

Almanya
'nın Bremen
kentinde çalıştığı para nakil firmasından 8.2 milyon euroluk hırsızlık gerçekleştiren Yasemin Gündoğan
'a (28) yardım ettiği gerekçesi ile tutuklanan Büşra S., hakim karşısına çıkarıldı. Gündoğan'ın kaçmasına yardımcı olduğu ileri sürülen Büşra S., duruşmada Gündoğan'ı soygundan bir gün önce gördüğünü anlattı. Büşra S., "Vücudundaki yara izlerini gösterdi. Morlukların düşme sonucu olduğunu ifade etti. Ben dövüldüğünü tahmin ediyorum" dedi. İddianameyi okuyan savcı, sanığın olay sırasında Gündoğan'ı telefonla aradığını, Türkiye
'ye gidecek olan kaçışın hazırlanmasına yardım ettiğini iddia etti.