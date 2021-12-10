Haberler Avrupa Haberleri Melih Bozatlı’nın katili yargı önüne çıkıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2021

Melih Bozatlı’nın katili yargı önüne çıkıyor

CENGİZ PARLAYAN
Melih Bozatlı’nın katili yargı önüne çıkıyor
DORTMUND kentinde 25 Şubat'ta bir otomobilin altında kalarak can veren 4.5 yaşındaki Melih Bozatlı'nın katil zanlısı hakim önüne çıkıyor. Işık ihlali yapıp Melih'e çarpan Alman sürücünün (85) taksirle adam öldürmekten yargılanacağı açıklandı. Dortmund Savcılığı, iddianameyi hazırlarken davanın 14 Ocak'ta görüleceği duyuruldu. Kararın ilk celsede verileceği, sanık, Melih'in annesi, polis memurları ve bilirkişinin dinleneceği belirtildi. Uzmanlara göre yaşlı sürücüye verilecek hapis cezası para cezasına çevrilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih Bozatlı’nın katili yargı önüne çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA