Giriş Tarihi: 10.12.2021

Selçuk hatalı ameliyat kurbanı

13 yaşındaki Selçuk, sinüs enfeksiyonu şikâyeti ile gittiği hastaneden sağ çıkamadı. İki kez ameliyata alınan Selçuk’un, doktorların hata ve ihmali yüzünden öldüğü iddia ediliyor