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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Selçuk hatalı ameliyat kurbanı

Selçuk hatalı ameliyat kurbanı

13 yaşındaki Selçuk, sinüs enfeksiyonu şikâyeti ile gittiği hastaneden sağ çıkamadı. İki kez ameliyata alınan Selçuk’un, doktorların hata ve ihmali yüzünden öldüğü iddia ediliyor

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Elazığlı ailenin 13 yaşındaki çocuğu Selçuk Arda Amir Çulum, sinüzit rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede vefat etti. Selçuk'un iki kez ameliyata alındığını belirten yakınları, "Başka hastalığı yoktu. Ölümde ihmal var" diyerek şikâyetçi oldu. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SAVCI KONUŞMA YASAĞI GETİRDİ
ACILI aile ne olup bittiğini öğrenmeye çalışırken bu kez savcılık konuşma yasağı getirdi. Bu durum akıllara, 'Olayın üzeri örtülmek mi isteniyor?, Aile susturularak olay unutturulacak ve dosya kısa sürede kapatılacak mı?' sorularını getirdi. Selçuk'un cenazesi, Öjendorf Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdi. HAMBURG
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Selçuk hatalı ameliyat kurbanı
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