Gazetecilerin FETÖ isyanı

Almanya
Türk Gazeteciler Birliği (TJV), Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu'na (LPR Hessen) bir mektup yazarak, FETÖ kanalı MC EU TV'yi şikâyet etti. Gazeteciler Birliği, LPR Hessen'den alınan lisansla yayın yapan televizyonun asıl hedefinin FETÖ propagandası yapmak olduğunu bildirdi. Almanya Türk Gazeteciler Birliği'nin mektubunda LPR Hessen'den televizyonun içeriğinin incelenmesi istendi.
"TOPLUM RAHATSIZ"
Mektupta, "Televizyonun yayınlarını incelediğimizde Almanya hakkında haberden ziyade FETÖ propagandası yapıldığını gördük. Ele alınan konular, Almanya'daki Türk toplumu arasında büyük rahatsızlığa neden oluyor" denildi. Televizyonun, aranan FETÖ'cüleri ekrana çıkarttığı gibi, onların kendi sosyal medya mecralarını canlı yayınladığına dikkat çekilen mektupta, FETÖ propagandası yapılmasının üzerinde duruldu.
"ALIN İNCELEYİN"
Televizyonda Samanyolu TV
logosu kullanıldığına işaret eden Almanya Türk Gazeteciler Birliği, radyo ve televizyon kurumuna televizyonun sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, TV'nin doğrudan FETÖ içeriği yayınlamasını sorunlu görüp görmediğini sordu. Almanya'daki Türk gazetecilerin çatı örgütü olan TJV, bünyesinde Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarının çalışanları bulunuyor. FRANKFURT