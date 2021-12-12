Haberler Avrupa Haberleri Scholz tıraşı 5 euro
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Scholz tıraşı 5 euro

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Scholz tıraşı 5 euro

Almanya Başbakanı Scholz’un berberi Behçet Algan, Scholz gibi tıraş olmak isteyenler için kampanya başlattı, “Kardeşim başbakan olmuş kadar sevindim” dedi

Hamburg kentinde 39 yıldır berberlik yapan ve 34 yıldır Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz'u tıraş eden Behçet Algan, Scholz'un koltuğa oturmasının ardından özel kampanya başlattı. Algan, Scholz gibi tıraş olmak isteyenlere fiyatı 15 eurodan 4.99 euroya indirdi. Altona Muhtarı olarak da anılan Algan, "Scholz ile 34 yıldır tanışıyorum ve bir dostluğumuz var. Güvendiğim bir arkadaşım. Onun başbakan olmasına kardeşim o koltuğa oturmuş kadar sevindim. O yüzden 'Olaf Scholz indirimi' diye kampanya başlattım. Kampanya Scholz'un koltuğa oturuşunun 100. gününde sona erecek" dedi. 53 yıllık berber olan Algan, üç dönem Altona İlçe Meclisi üyesi olarak da görev yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Scholz tıraşı 5 euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA