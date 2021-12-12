Scholz tıraşı 5 euro

Hamburg
kentinde 39 yıldır berberlik yapan ve 34 yıldır Almanya
'nın yeni başbakanı Olaf Scholz
'u tıraş eden Behçet Algan, Scholz'un koltuğa oturmasının ardından özel kampanya başlattı. Algan, Scholz gibi tıraş olmak isteyenlere fiyatı 15 eurodan 4.99 euroya indirdi. Altona Muhtarı olarak da anılan Algan, "Scholz ile 34 yıldır tanışıyorum ve bir dostluğumuz var. Güvendiğim bir arkadaşım. Onun başbakan olmasına kardeşim o koltuğa oturmuş kadar sevindim. O yüzden 'Olaf Scholz indirimi' diye kampanya başlattım. Kampanya Scholz'un koltuğa oturuşunun 100. gününde sona erecek" dedi. 53 yıllık berber olan Algan, üç dönem Altona İlçe Meclisi üyesi olarak da görev yapmıştı.