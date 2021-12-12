Zorunlu aşı kararı

Sosyal Demokrat Parti
(SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) verdiği Enfeksiyondan Korunma Yasası'nda değişiklik içeren önerge, dün Federal Meclis'ten onay aldı. 571 oyla kabul edilen önergeye göre bakımevi ve klinik gibi yerlerde çalışanların, 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları şart koşuldu. Eczacılar, diş hekimleri ve veterinerlere korona aşısı yapma olanağı tanındı.
3600 EURO CEZA
Önerge ile futbol maçlarının seyircisiz oynatılabilmesinin de önü açıldı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Pandemiyle mücadele görevimiz" dedi. Öte yandan Avusturya'da da zorunlu aşı gündeme geldi. Ülkede zorunluluğa uymayanlara 3600 euro ceza kesilmesi istendi. Belçika'da ise 1 Ocak'ta sağlık çalışanları zorunlu olarak aşılanacak. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan işini kaybedecek.