Zabıta da ırkçılığa başladı

SKANDALLAR BİTMİYOR
DEVLET kurumlarında ırkçı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ordu, itfaiye, emniyetten sonra zabıtada da ırkçılık skandalı patlak verdi. Hagen
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde iki zabıta görevlisinin, imparatorluk kartalı ve gamalı haçlı antetli kâğıt hazırlayıp, 'Lider Karargâhı' adıyla izin belgesi verdiği ortaya çıktı. Belgede Adolf H. imzası kullanıldı.
GÖREVE DEVAM EDİYORLAR
BELGENİN içeriği, 'Resmi ve kritik savaş gerekliliği durumunda sokağa çıkma yasağı uygulanırsa, işyerine gitme zorunluluğu olanlar için izin belgesi' şeklinde açıklandı. Belgeyi hazırladığı iddia edilen zabıta Andreas S. ve Marcel O., hakkında soruşturma başlatıldı, ancak görevlerine devam ettikleri belirlendi. Andreas S.'nin çok sayıda silaha sahip olduğu da ortaya çıktı.