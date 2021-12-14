Sahte karneden uzak durun

ARALARINDA TÜRKLER DE VAR
ALMANYA'NIN Nürnberg
ve Fürth
kentleri Başsavcısı Antje Gabriels
Gorsolke, görev bölgesinde sahte aşı karnesi hazırlayan bir kişinin yakalandığı bilgisini verip, söz konusu kişiden sahte karne alan Türklerin de olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Savcı, SABAH aracılığı ile hem bu kişileri, hem de henüz aşı olmayıp kısıtlamalar nedeniyle illegal yoldan karne sahibi olmak isteyenleri uyardı.
KULLANMAYIN, İHBAR EDİN
BAŞSAVCI Gorsolke, "Tutuklanan zanlının evinde binlerce aşı etiketi, boş aşı karnesi, doktor damgası ele geçirildi. Karneleri ticari amaçla piyasaya sürenlere beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte karneyi kullananları ise bir yıla kadar hapis cezası veya para cezası bekliyor. İllegal yoldan karne alan, kullanmadan kendini ihbar edip cezadan kurtulabilir" dedi.