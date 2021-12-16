İkiz kardeşler Milli Takımın gözdeleri

FUTBOL kariyerlerine ilkokulda başlayan ikizler İlayda ve Dilara Açıkgöz, Waiblingen takımında forma giydi, milli takıma kadar yükseldi. Sezon başında Eintracht Frankfurt'un kadrosuna girmeyi başaran ikizler, Almanya U17 Milli Takımı ile 8 maça çıktı. İkizler, hayallerinde ise Bundesliga ve A Milli Takımı olduğunu ifade etti. İlayda, İspanya'da, Dilara ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi arzuluyor. İkiz kardeşlerin futboldaki başarısı için sosyal medyada, 'Futbolun altın kızları', 'Tebrikler kızlar' yorumları yapıldı.