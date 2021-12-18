LÜBCKE cinayetinde NSU bağı kuramadılar

ALMANYA
'DA Kassel Bölge
Valisi Walter Lübcke'yi öldüren katil ile 8'i Türk 10 kişiyi katleden NSU terör örgütü arasında bağ kurulamadı. Hessen Eyaleti Araştırma Komisyonu
'nda ifade veren ve Lübcke cinayeti ile NSU soruşturmasında görev alan güvenlik görevlisi, Lübcke'nin NSU'nun cinayet planında yer almadığını ifade etti. Gizli servis muhbiri, Lübcke'nin katili Neo-Nazi Stephan Ernst ile Markus H. arasında herhangi bir NSU bağlantısı olduğunu görmediğini ifade etti. Oysa Ernst ve Markus H.'nin, geçmişte NSU terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimler oldukları ortaya çıkmış, Lübcke'nin NSU'nun 11'inci kurbanı olduğu ifade edilmişti. Ernst, Ocak ayında ömür boyu hapse mahkum olmuştu.