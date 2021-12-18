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Giriş Tarihi: 18.12.2021

LÜBCKE cinayetinde NSU bağı kuramadılar

CENGİZ PARLAYAN
LÜBCKE cinayetinde NSU bağı kuramadılar
ALMANYA'DA Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldüren katil ile 8'i Türk 10 kişiyi katleden NSU terör örgütü arasında bağ kurulamadı. Hessen Eyaleti Araştırma Komisyonu'nda ifade veren ve Lübcke cinayeti ile NSU soruşturmasında görev alan güvenlik görevlisi, Lübcke'nin NSU'nun cinayet planında yer almadığını ifade etti. Gizli servis muhbiri, Lübcke'nin katili Neo-Nazi Stephan Ernst ile Markus H. arasında herhangi bir NSU bağlantısı olduğunu görmediğini ifade etti. Oysa Ernst ve Markus H.'nin, geçmişte NSU terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimler oldukları ortaya çıkmış, Lübcke'nin NSU'nun 11'inci kurbanı olduğu ifade edilmişti. Ernst, Ocak ayında ömür boyu hapse mahkum olmuştu.
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LÜBCKE cinayetinde NSU bağı kuramadılar
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