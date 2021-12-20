Lisa Vol ile Ergin ayrıldı

Televizyonda yayınlanan "Hollanda
'nın Sesi" yarışmasında 2014'te birinci olup 2017 Eurovision Şarkı Yarışması
'nda Hollanda'yı temsil eden Lisa, ayrılma kararını bizzat duyurdu. OG3NE grubu şarkıcılarından olan Lisa Vol
(27), "Kararı birlikte aldık. Hayatın beklentileri farklı olabiliyor" dedi.
"DAHA MUTLU OLACAĞIZ"
VOL, "Bu ayrılık kararı içimizi çok acıtıyor olabilir, ama içimizdeki bir his, bunun ikimizi de daha mutlu edeceğini söylüyor" dedi. Uzun yıllar Belçika
'nın Heusden Zolder
kentinde yaşayan Ergin Arslanbaş
, Vol ile başlayan ilişkisinden sonra Rotterdam
'a taşınmıştı. Arslanbaş, YouTube kanalı üzerinden terkedilmiş binalar hakkında yayın yapıyor.