Haberler Avrupa Haberleri Lisa Vol ile Ergin ayrıldı
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Lisa Vol ile Ergin ayrıldı

FATİH ÖZYAR
Lisa Vol ile Ergin ayrıldı

OG3NE grubu üyesi olan Lisa Vol, Ergin Arslanbaş ile 7 yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Çift ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Televizyonda yayınlanan "Hollanda'nın Sesi" yarışmasında 2014'te birinci olup 2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil eden Lisa, ayrılma kararını bizzat duyurdu. OG3NE grubu şarkıcılarından olan Lisa Vol (27), "Kararı birlikte aldık. Hayatın beklentileri farklı olabiliyor" dedi.

"DAHA MUTLU OLACAĞIZ"
VOL, "Bu ayrılık kararı içimizi çok acıtıyor olabilir, ama içimizdeki bir his, bunun ikimizi de daha mutlu edeceğini söylüyor" dedi. Uzun yıllar Belçika'nın Heusden Zolder kentinde yaşayan Ergin Arslanbaş, Vol ile başlayan ilişkisinden sonra Rotterdam'a taşınmıştı. Arslanbaş, YouTube kanalı üzerinden terkedilmiş binalar hakkında yayın yapıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lisa Vol ile Ergin ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA